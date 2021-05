Rainbow Six Siege Operazione North Star: un nuovo teaser per Thunderbird

Ubisoft ha pubblicato un teaser per Operazione North Star, il prossimo contenuto di Tom Clancy's Rainbow Six Siege che introdurrà anche un nuovo operatore: Mina "Thunderbird" Sky.

Il video mostra Mina (pilota con una grande esperienza alle spalle) impegnata a gestire le operazioni di messa in sicurezza di un chopper senza controllo, in quella che sembra essere una vera e propria scena tratta da un action movie degli anni '80.

Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito e il teaser di 40 secondi non aiuta a capire di più sulla natura del prossimo operatore di Rainbow Six Siege. Ma non disperate perchè il reveal completo del personaggio è previsto per domenica 23 maggio alle 16:00 su Twitch, con un mini show che svelerà tutti i dettagli su Operazione North Star, in arrivo presumibilmente a inizio giugno.

Il reveal di Operazione North Star precede la finalissima del Rainbow Six Siege Invitational 2021 in programma sempre nel pomeriggio di domenica alle 17:00, una edizione del torneo che ha visto l'esclusione di una squadra per contagio Covid ma che nonostante le problematiche sta appassionando la numerosissima community di Rainbow Six Siege.

Ubisoft ha in serbo tantissime novità per Rainbow Six Siege e la fine della primavera potrebbe essere il momento giusto per nuovi annunci, da tenere d'occhio in questo senso l'evento Ubisoft Forward del 12 giugno.