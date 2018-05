Rainbow Six Siege: Operazione Para Bellum arriva nel mese di giugno

Pubblicando un nuovo filmato dedicato al suo tps tattico, Ubisoft ha annunciato nella giornata di oggi che Operazione Para Bellum farà il suo debutto all'intrno di Rainbow Six: Siege nel corso del mese di giugno.

Con Operazione Para Bellum, gli sviluppatori di Ubisoft introdurranno Villa, una nuova mappa ambientata in Italia. In aggiunta, due nuovi operatori G.I.S si aggiungeranno a quelli già presenti: il primo risponde al nome di Aria de Luca (Alibi), una donna scaltra e particolarmente abile nell'infiltrare le fitte reti della criminalità organizzata; il secondo è invece Maestro, operatore astuto e vigile che dà il meglio di sé proprio quando affiancato da Alibi.

Segnaliamo inoltre che l'update introdurrà l'opzione "Pick & Ban", che permetterà ai giocatori di impedire l'accesso in partita ad Operatori che possono potenzialmente complicare o impedire l'attuazione di determinate strategie sul campo di battaglia. I primi a poter provare con mano i cambiamenti e le aggiunte saranno i giocatori PC, che da domani potranno accedere al Test Server di Rainbow Six.

Lasciandovi alla visione del filmato che trovate in cima alla notizia, vi ricordiamo che Rainbow Six: Siege è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo di Ubisoft è ancora l'offerta della settimana sul PlayStation Store.