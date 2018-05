Rainbow Six Siege Operazione Para Bellum: ecco Maestro, il nuovo Operatore italiano

Ubisoft ci presenta tramite un trailer il secondo operatore di Operazione Para Bellum, la nuova espansione di Rainbow Six Siege ambientata in Italia che introdurrà la mappa inedita "Villa" e due nuovi personaggi giocabili.

Dopo averci presentato Alibi, adesso è il turno di Maestro, operatore difensivo specializzato nella raccolta di informazioni e ispirato agli esploratori dell'unità antiterrorismo italiana del Gruppo di Intervento Speciale (G.I.S.). Il suo punto di forza consiste nella sua capacità di impedire l'accesso in luoghi chiave. Scaltro e impaziente, non si lascia gettare facilmente fumo negli occhi. Dà il meglio di sé quando lavora insieme alla sua collega Alibi.

Maestro è il primogenito di una famiglia con otto figli, il suo vero nome è Adriano Martello ed è cresciuto a Roma. Dopo aver frequentato l'accademia militare a Modena e aver svolto svariate missioni come esploratore nel primo reggimento paracadutisti dei carabinieri (Tuscania) ottenendo diverse medaglie al valore, Martello entra nel Gruppo di Intervento Speciale (G.I.S.). Dopo anni di servizio decide di passare alle consulenze private, settore nel quale i suoi corsi diventano rapidamente i più quotati per l'insegnamento delle tecniche avanzate alle unità del livello 3, del livello 2 e delle compagnie militari private.

Il reggimento Tuscania riesce a convincerlo a riarruolarsi per potenziare una delle unità in modo che ottenga la classificazione livello 2 delle forze speciali. Così facendo, ha potuto unirsi ai Rainbow come rappresentante delle forze italiane.

Il reveal completo di Maestro e Alibi si terrà in occasione della fase finale della Pro League di Rainbow Six Siege. L'evento avrà luogo il 19 e il 20 maggio e sarà trasmesso sul canale Twitch ufficiale.