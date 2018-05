Rainbow Six Siege: Operazione Para Bellum introduce il primo Operatore italiano

Nella giornata di oggi, Ubisoft ha diffuso un nuovo trailer dedicato all'Operazione Para Bellum di Rainbow Six: Siege. La nuova Operazione ci porterà in Italia, introducendo nuove mappe, armi e due nuove operatori: Alibi e Maestro. Il primo di questi, Alibi, è stato presentato con il filmato che trovate in cima alla notizia.

Scegliere Alibi equivale a sfidare gli avversari a una disputa d'ingegno. Alibi, infatti, è un difensore specializzato nel trovare modi astuti per forzare la mano agli assalitori, i quali pagheranno cara qualsiasi esitazione.

Il personaggio di Alibi si ispira agli specialisti dell'infiltrazione sotto copertura dell'unità italiana del Raggruppamento Operativo Speciale (R.O.S.). Per questo motivo, Alibi è una donna scaltra e particolarmente abile nell'infiltrare le fitte reti della criminalità organizzata.

Il suo vero nome è Aria de Luca. Nasce a Tripoli, in Libia, per poi migrare con la sua famiglia all'età di tre anni. Suo padre gestiva una piccola produzione di armi e sfruttava i suoi contatti nordafricani per aprire le esportazioni nella regione. De Luca impara a conoscere le armi da fuoco italiane grazie all'attività di famiglia e all'addestramento nel poligono di tiro. A 18 anni, Aria partecipa ai campionati europei vincendo l'oro in due discipline. Dopo l'evento viene avvicinata da un reclutatore dei carabinieri, che la convince ad unirsi alle forze dell'ordine.

Grazie alla sua precisione nello sparo fa carriera rapidamente, arrivando a servire nel Raggruppamento Operativo Speciale nella lotta contro la criminalità organizzata. Si guadagna un posto nel prestigioso Gruppo di Intervento Speciale (G.I.S.) e, dopo una missione in Afghanistan portata a termine nonostante fosse rimasta separata dalla sua unità, viene scelta per lavorare sotto copertura nel crimine organizzato. Si infiltra nella famiglia dei Vinciguerra lavorando nell'organizzazione per molti anni prima di annientarla dall'interno.

Un reveal completo di Alibi avverrà durante la fase finale della Pro League, che si terrà tra il 19 e il 20 maggio e che sarà trasmesso tramite il canale Twitch ufficiale di Rainbow Six: Siege.