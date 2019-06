Rainbow Six Siege: Operazione Phantom Sight arriva domani, ecco il nuovo trailer

Se stavate attendendo con ansia il lancio ufficiale della nuova stagione di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, sappiate che manca davvero pochissimo al suo debutto su PC e console.

In occasione della conferenza Ubisoft all'E3 2019, lo sparatutto in prima persona è tornato a mostrarsi in un nuovo e divertente trailer con protagonisti i vari operatori attualmente disponibili e, ovviamente, Warden. Il baffuto specialista, in grado di vedere attraverso fumogene e flashbang, arriverà proprio domani con la nuova stagione dell'Anno 4 e sarà accompagnato da Nokk, operatrice dotata di un dispositivo in grado di renderla quasi invisibile agli occhi dei nemici. Ovviamente a partire da domani potranno utilizzare i nuovi operatori solo ed esclusivamente i possessori del Season Pass dell'Anno 4, mentre tutti gli altri dovranno attendere il prossimo martedì 18 giugno 2019 per poterli acquistare con i punti fama.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer, vi ricordiamo che tra le novità annunciate all'evento c'è anche lo Story Creator Mode di AC Odyssey, che vi permetterà di creare quest personalizzate tramite un editor e condividerle con altri utenti. Avete già dato un'occhiata al primo trailer di Watch Dogs Legion con tanto di data d'uscita ufficiale?