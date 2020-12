Rainbow Six Siege è ottimizzato su PS5 e Xbox Series X/S: i numeri del successo in Italia

Dopo il lancio dell'Operazione Neon Dawn, e con esso l'arrivo dell'update nextgen che ottimizza Rainbow Six Siege su PS5 e Xbox Series X/S, Ubisoft celebra un importante traguardo raggiunto in Italia dall'ormai iconico sparatutto tattico votato alla cooperativa multiplayer.

I rappresentanti del colosso videoludico francese sottolineano la straordinaria popolarità di Rainbow Six Siege in Italia e la passione dimostrata dai fan nostrani di FPS nei cinque anni trascorsi dall'uscita del titolo competitivo. Nel ricordare il lancio dell'aggiornamento che sancisce l'inizio dell'Operazione Neon Dawn, Ubisoft conferma infatti il superamento dei 2 milioni di giocatori unici italiani di R6S.

Nella sua nuova veste per console nextgen, lo sparatutto di Ubisoft guadagna un comparto grafico più evoluto, il supporto ai 120fps (per chi possiede una TV o un monitor compatibile) e una risoluzione massima di 4K con render scaling, il tutto in via del tutto gratuita per chi possiede il gioco o ne fruisce tramite i servizi in abbonamento come Ubisoft+ o Xbox Game Pass.

Per quanto concerne Neon Dawn, l'azienda transalpina ricorda che l'Operazione in questione rappresenta l'ultimo atto del programma di supporto dell'Anno 5 di Rainbow Six Siege, con tante novità che spaziano dall'ingresso dell'operatrice Aruni alla versione aggiornata della mappa Grattacielo, passando per l'introduzione di importanti opzioni di accessibilità.

Chi possiede già il Pass Anno 5 di R6S può giocare immediatamente nei panni di Aruni, mentre per tutti gli altri occorrerà pazientare fino all'8 dicembre e provvedere allo sblocco della nuova Operatrice tramite l'utilizzo dei Crediti R6 e dei punti Fama.