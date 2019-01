Rainbow Six Siege: parodia e apprezzamenti dal Dr. DisRespect

Ormai sappiamo bene chi è Dr. DisRespect, uno degli streamer più famosi al mondo, conosciuto soprattutto per il “tatto” con cui affronta ogni argomento. Ora nel suo mirino - più soft del solito - è finito Rainbow Six Siege.

Ultimamente il baffuto gigante si è dato a un rapporto di amore e odio per i battle royale. Da un lato ha cassato ogni possibilità di tornare su PUBG, dall'altro ha dapprima criticato aspramente Fortnite salvo poi tornare sui propri passi promuovendolo (o quasi) e provandoci gusto a testare nuovi modi per giocare al titolo targato Epic Games.

Non manca, però, di esternare alla sempre più numerosa utenza di Twitch appassionata ai suoi show le proprie impressioni su altri titoli. Come, ad esempio, Rainbow Six Siege. Il dottore, dopo aver osservato i professionisti giocare, ha confermato la sua impressione secondo cui "Rainbow Six Siege è uno di quei giochi che è probabilmente estremamente divertente da giocare una volta raggiunto un certo livello di abilità e conoscenza delle mappe".

Ciò che ha provocato la sua reazione, però, è stato altro: il sistematico gesto di sporgersi a destra e sinistra (che i pro player portano a ben altri livelli rispetto ai comuni mortali). Nella clip sottostante potete vedere un estratto del video in cui il dottore ne imbastisce una breve parodia.