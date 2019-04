Rainbow Six Siege: patch Y4S1.2 disponibile su PC; prossimamente su console

Come promesso, quest'oggi Ubisoft ha pubblicato la patch Y4S1.2 per la versione PC di Rainbow Six Siege. I numerosi aggiustamenti introdotti, di cui vi parleremo a breve, arriveranno su console prossimamente nell'ambito della aggiornamento Y4S1.3, ancora privo di una data d'uscita definitiva.

La patch odierna, tanto per cominciare, ha risolto numerosi problemi legati agli Operatori, come quello che permetteva a due Parassiti di Mozzie di hackerare il medesimo Drone, o un altro che consentiva ai Pungiglioni Trax di Gridlock di essere piazzati dentro un oggetto o di attraversarlo. D'ora in avanti, inoltre, se si viene uccisi sotto l'effetto della granata a concussione di Zofia, l'effetto non persisterà più fino al riavvio del gioco.

Sono inoltre stati corretti diversi problemi tecnici, come i cali di framerate che molti giocatori hanno cominciato a notare successivamente alla pubblicazione della patch A4S1, o lo sfarfallio del menu di gioco che si presentava usando alt-tab o alt+Invio per passare dalla modalità finestra a quella a schermo intero. Questi elencati, in ogni caso, non sono gli unici interventi effettuati dal team di sviluppo. Per una panoramica completa vi consigliamo di consultare il sito ufficiale seguendo il link allegato in calce alla notizia.

Prima di salutarvi, in ogni caso, ci teniamo a ricordarvi che in questi giorni è attivo l'evento Rainbow is Magic, che mette in palio numerosi (e folli) oggetti di personalizzazione a base di unicorni e orsacchiotti. Grazie alle nuove sfide settimanali Ubisoft Club, invece, potete ottenere le skin per il fucile M590A1 e lo scudo tattico G52.