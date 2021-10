Rainbow Six Siege: la patch Y6S3.3 potenzia Castle, nerfa Aruni, Mozzie e Alibi

Ubisoft ha pubblicato un altro importante aggiornamento per Rainbow Six Siege. Seppur contenuta in dimensioni, la Patch A6S3.3 risolve diversi bug interviene sul bilanciamento di molteplici Operatori, andando quindi a impattare sul meta dello sparatutto tattico in prima persona. Scopriamo assieme le principali novità.

Dimensioni della Patch A6S3.3 di Rainbow Siex Siege

Ubisoft Connect: 2,21 GB

Steam: 1,7 GB

Xbox One: 1,2 GB

Xbox Series X: 3,7 GB

PS4: 1,4 GB

PS5: 1,13 GB

Bilanciamento degli Operatori

Alibi

Aumento del rinculo verticale dell'Mx4 Storm.

Aruni e Mozzie

Caricatore P10 Roni ridotto a 15+1 (da 19+1).

Aumentato rinculo verticale e del primo colpo.

Le munizioni totali ora sono 181 in PvP, 121 in Hardcore e 196 in PvE.

Castle

Pannelli corazzati aumentati a 4 (da 3).

Pugni necessari a distruggere un pannello corazzato ridotti a 9 (da 12).

Clash

P-10C sostituito con Super Shorty.

Carica da irruzione pesante

Numero cariche aumentato a 2 (da 1).

Operatori interessati: Montagne, Buck, Fuze, Capitão, Amaru, Nøkk, Ying e Zero.

Kapkan

Numero di dispositivi anti-intrusione per porte/finestre non più limitato a 1.

Melusi

Aggiunta telecamera antiproiettile (rimossa nitro-cell).

Oryx

Tempo di ricarica dello Scatto Remah ridotto a 8 secondi (da 12 secondi).

Wamai

Numero Mag-NET aumentato a 6 (da 4);

Area di effetto cattura ridotta a 3,5 metri (invece di 5 metri).

In aggiunta a ciò, il team di Ubisoft ha introdotto un nuovo HUD in tempo reale su PC che permette di visualizzare le metriche delle prestazioni come FPS, latenza e metriche relative a NVIDIA. Tra i molteplici bug risolti, segnaliamo quello che causava la scomparsa dell'ombra del bancone del PT Bar, i problemi relativi a risorse e collisioni sulle mappe Banca e Café Dostoevskij, il suono attutito di alcune armi, l'errato funzionamento dell'opzione "Unisciti al Gruppo" e molto altro ancora. Potete consultare il changelog completo dirigendovi a questo indirizzo.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che è cominciato l'evento di Halloween Doktor's Course.