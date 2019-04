Rainbow Six Siege: su PC sta per arrivare un boost per la Fama della durata di 28 ore

📣 PC 50% Bonus Renown event this weekend!



After the PC degradation last weekend, there will be a 28-hour 50% renown boost event for PC players.



Platform: PC

Start: Sat 04/13 - 8:00 AM ET (12:00 PM UTC)

End: Sun 04/14 - 12:00 PM ET (4:00 PM UTC) pic.twitter.com/oGVHTthOOi