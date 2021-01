Rainbow Six Siege su PC: in arrivo il supporto a Ray Tracing e DLSS?

Nel corso della serata è apparso un messaggio sulla pagina ufficiale Twitter di Tom Clancy's Rainbow Six Siege che anticipa l'arrivo di novità a tema Nvidia per lo sparatutto in prima persona.

Gli annunci dovrebbero arrivare nel corso di un evento organizzato proprio dal produttore di schede video chiamato GeForce RTX: Game On e previsto per le ore 18:00 italiane di domani, martedì 12 gennaio 2021. A giudicare dal nome di questo evento in streaming, non possiamo che ipotizzare che la presenza di Tom Clancy's Rainbow Six Siege stia a significare che presto Ubisoft aggiornerà il titolo nella sua versione PC in maniera gratuita per aggiungere il supporto a due delle tecnologie più apprezzate degli ultimi tempi: Ray Tracing e DLSS. Ovviamente si tratta solo di speculazioni e per scoprire quali saranno le novità in arrivo nel gioco occorrerà attendere lo svolgersi dell'evento Nvidia.

In attesa di scoprire come si evolverà la versione PC dello sparatutto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una guida alle tecniche dell'Operatore Aruni di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, introdotta con l'Operazione Neon Dawn qualche settimana fa. Sapevate che Rainbow Six Siege è ottimizzato su PS5 e Xbox Series X?