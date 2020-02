Rainbow Six Siege: Pengu spiega le ragioni della crisi dei G2

Come vi abbiamo raccontato, per la prima volta in tre anni, Rainbow Six Siege ha celebrato dei nuovi campioni al Six Invitational: degli incredibili Spacestation Gaming.

Niclas “Pengu” Mouritzen, giocatore di punta delle – ormai ex – leggende della scena competitiva di R6, in un'intervista ha spiegato come la "paura del fallimento" ha portato la squadra a rendersi protagonista di prestazioni non all'altezza.

La settima-ottava piazza rappresenta il peggior risultato a un Six Invitational nella storia dell'organizzazione europea. I due volte campioni del mondo (sotto bandiera G2, 2018 e 2019) sono stati eliminati all'inizio della fase a eliminazione diretta perdendo contro Fnatic e i Ninja in Pyjamas.

Inoltre, per buona parte dello scorso anno i G2 non sono stati all'altezza del loro nome, graziati all'ultimo da un invito diretto da parte di Ubisoft. Pengu, al riguardo, si è espresso in maniera del tutto sincera: "...è fantastico aver ottenuto un posto all'Invitational, ma non credo che avremmo dovuto essere invitati". “Tutti avrebbero meritato di essere qui per merito e per aver ottenuto la qualificazione ma penso anche che, nonostante la nostra terribile situazione, abbiamo giocato bene”. “Tecnicamente parlando, comunque, siamo stati la squadra peggiore. Abbiamo superato oltre la metà delle squadre, e sono felice. Ma, se avessi potuto scegliere, avrei preferito non aver ricevuto un invito".

Il problema principale, secondo Pengu, è stata la mancanza di stabilità: “Abbiamo apportato modifiche al roster per la prima volta da quando siamo nei G2. Si è unito a noi Aleksi "UUNO" Tyopponen e a dicembre è stato allontanato Daniel "Goga" Mazorra Romero (andato ai Vitality), poi è arrivato Pascal "Cryn" Alouane e subito dopo è stato messo in panchina per far giocare Ferenc "SirBoss" Meresz (in prestito dai Penta) poco prima del Six Invitational”.

Inoltre, dopo diversi fallimenti durante tutto l'anno e dopo essersi qualificati solo con un invito per Montreal, la pressione e la paura di non essere all'altezza è stata immensa. "Era evidente nei primi due match che eravamo a nostro agio e fiduciosi. È contro i Fnatic che è iniziata la paura del fallimento".

Pengu rimane comunque ottimista per quest'anno. La squadra sta infatti già pensando all'Invitational del 2021 e ha in cantiere diverse novità, come trasferire per la prima volta la squadra in una gaming house a Berlino. "È la prima esperienza in team house per tutti noi. Ci stiamo trasferendo da Danimarca, Svezia, Finlandia, Inghilterra a Berlino. Kanto, per esempio, non ha mai vissuto da solo, quindi è spaventato a morte".

I G2 potranno risorgere dalle loro ceneri e dare il via a un'altra stagione vincente? Solo il tempo potrà dircelo, perché il 2020 competitivo di R6 sarà veramente impegnativo e ricco di insidie ancora sconosciute.