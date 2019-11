Rainbow Six Siege PG Nationals 2019: la resa dei conti è sempre più vicina

Dopo il successo dell’edizione estiva, Ubisoft e PG Esports hanno dato il via a un'altrettanto spettacolare stagione invernale dei Tom Clancy’s Rainbow Six Siege PG Nationals 2019.

Le migliori squadre italiane si stanno già sfidando da settimane, ma soltanto le due migliori potranno accedere alla finalissima che decreterà il Campione Nazionale.

L’appuntamento da segnare in agenda per tutti gli appassionati dello sparatutto tattico più amato dagli italiani è fissato per domenica 15 dicembre all’Infront Studio di Milano (Via Feltre 17) dove, a partire dalle ore 14.00, prenderà il via un imperdibile show esport. I biglietti per la finale dal vivo sono acquistabili fin da ora tramite TicketMaster.

A sfidarsi sono le migliori squadre della scena competitiva italiana, che hanno dato prova delle loro abilità durante le primissime fasi di qualificazione: QLASH, Mkers, Samsung Morning Stars, Notorius Legion Esport, Outplayed, Italian Gaming Project e i due team passati dal recente Promotion Tournament, Cyberground Gaming e Goskilla Academy.

Partner speciale sarà adidas, Apparel Sponsor della competizione: un ulteriore passo del brand sportswear all’interno del mondo esport, nel quale ha iniziato a inserirsi proprio quest’anno supportando alcune tra le maggiori iniziative del settore.

La finalissima del 15 dicembre regalerà a tutti i fan uno spettacolo davvero imperdibile, sia per gli spettatori dal vivo, sia per quelli da casa che si godranno lo show sul canale Twitch italiano di Tom Clancy’s Rainbow Six.