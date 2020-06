Rainbow Six Siege PG Nationals Summer Season: arrivano i playoff!

L’European League, nuovo corso competitivo di Rainbow Six Siege nel Vecchio Continente, è partita proprio questa settimana, calamitando l’attenzione di tutti gli appassionati del tactical shooter targato Ubisoft.

Non possiamo dimenticare, però, che a fianco della competizione continentale esistono anche i vivaci campionati nazionali.

Nel nostro Bel Paese la terza regular season dei PG Nationals si è praticamente appena conclusa, tutto sommato senza grosse sorprese: Mkers uber alles, GosKilla concreti, sorprendenti IGP e tenaci Samsung Morning Stars.

Domani andranno finalmente in scena i playoff che decreteranno le due finaliste per il titolo di campioni nazionali (oltre che poter tentare la sorte in Europa grazie a un biglietto per la Challenger).

Come di consueto la competizione sarà trasmessa sul canale Twitch di Rainbow Six.

Le quattro in corsa si affronteranno secondo il canonico abbinamento: prima contro quarta e seconda contro terza. Ciò significa che i Mkers, dominatori della scena nazionale da qualche tempo a questa parte, se la dovranno vedere contro gli IGP. I GosKilla, invece, dovranno stringere i denti contro i Samsung Morning Stars.

Appuntamento a domani, dunque, e un grosso GLHF a tutti i player.