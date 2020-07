Rainbow Six Siege PG Nats: finalissima inedita per la Summer Season

Dopo la conclusione della terza regular season dei PG Nationals, i tifosi nostrani hanno potuto godere di due semifinali splendide: Mkers contro IGP e GosKilla contro Samsung Morning Stars.

Domenica pomeriggio andrà in scena l'ultimo atto di una stagione che, dopo un campionato regolare dall'andamento alquanto tradizionale, ha riservato davvero delle grandi sorprese.

A far notizia, questa volta, sarà l'assenza proprio delle teste di serie: Mkers (vincitori di tutte le precedenti edizioni) e GosKilla, entrambe sconfitte – non senza difficoltà – da IGP e Samsung Morning Stars. Questi ultimi, dunque, dopo aver perso le finali invernali proprio contro i Mkers, si riaffacciano sul palcoscenico che conta.

IGP e Samsung Morning Stars dovranno affrontarsi non solo per guadagnarsi il titolo di campioni nazionali, ma anche per poter tentare la sorte in Europa grazie a un biglietto per la Challenger.

Come di consueto la competizione sarà trasmessa sul canale Twitch di Rainbow Six, domenica, a partire dalle 15:00.

Al solito, mandiamo un grosso GLHF a tutti i player, nella speranza di poter rivedere presto una finale live come si deve.