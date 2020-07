Rainbow Six Siege PG Nats: finalissima memorabile, i Morning Stars si laureano campioni

In uno scontro accesissimo, senza alcuna esclusione di colpi, il team guidato da Keenan ha avuto la meglio sugli IGP Shelob di Brodello e si porta quindi a casa il titolo italiano e l’accesso all’ambitissima Challenger League.

Un trionfo netto quello dei Samsung Morning Stars, che hanno giocato in maniera strepitosa, ineccepibile, superando gli avversari con un nettissimo 3 a 0, senza appello. È stato un vero spettacolo, a tutti gli effetti e su più livelli, quello organizzato domenica pomeriggio da Ubisoft e PG Esport e andato in onda sul canale Twitch di Rainbow Six.

Tanto da aver registrato 20 mila spettatori unici e più di 40 mila live views. Il tutto impreziosito dalla Rap Battle offerta dai rapper del Mic Tyson e dal divertentissimo showmatch condotto dagli influencer preferiti da una delle community numerose e attive d’Italia.

L’ennesimo successo del Rainbow Six Siege PG Nationals rappresenta un netto passo in avanti per tutto l’esport italiano, un movimento sempre più di peso a livello europeo ed internazionale. Non resta dunque che fare i complimenti agli IGP Shelob che, nonostante la sconfitta, si attestano comunque come la vera rivelazione del torneo, e iniziare a tifare “tutti in piedi sul divano” per i Samsung Morning Stars, che a fine anno rappresenteranno l’Italia sul prestigioso palco europeo della Challenger League.

Lo spettacolo, questo è certo, non finisce qui. Stay tuned!