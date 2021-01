Rainbow Six Siege PG Nats: la finalissima del Winter Split 2020 si avvicina

L’edizione invernale del Rainbow Six Siege PG Nationals 2020, esclusivo torneo dedicato a uno dei 10 videogiochi più seguiti in assoluto a livello internazionale dall’enorme community dell’esport e il quinto più visto su Twitch Italia, vedrà la propria conclusione nei prossimi giorni.

Più precisamente, la finalissima, l’evento più sentito e atteso dai fan esport di tutto il paese, si terrà il 24 gennaio a partire dalle 15:00 sul canale Twitch ufficiale del gioco, Rainbow6IT.

L’evento sarà, come da tradizione, una celebrazione in toto della scena competitiva dedicata al famosissimo sparatutto tattico di casa Ubisoft, con diversi momenti dedicati a una delle fanbase tra le più entusiaste e appassionate dell’intero movimento. PG Esports e Ubisoft hanno, infatti, pensato ad un pre-show davvero speciale, un contenitore dedicato a veterani e neofiti di Rainbow Six Siege con approfondimenti, interviste e tanti, tanti ospiti ed esponenti di spicco della scena italiana, come i ragazzi della R6 Italian Community e streamer come Elisery e Alucc.

Inoltre, il pubblico potrà assistere ad una sfida inedita ed imperdibile: la Staff Rumble targata Pringles, che vedrà impegnati coach e manager dei team che hanno partecipato al PG Nationals di Rainbow Six.

A seguire è previsto lo scontro per il terzo posto, che vedrà protagonisti Goskilla e Notorious Legion, pronti a darsi battaglia all’ultima kill per assicurarsi un posto sul podio. L’appuntamento del 24 gennaio con il Winter Split 2020, lo si può ben dire, sarà per il pubblico collegato da casa un crescendo di emozioni e palpitazioni, che culminerà con la finalissima tra Macko e Mkers, uno dei game più attesi di tutto il panorama esport italiano.

I Macko, infatti, sono il team che ha difeso i colori italiani durante la Challenger League e si può proprio dire che “Villa” sia il loro fortino, espugnato solamente dai Mkers. Il roster è composto da player dalla grande esperienza internazionale come Sirboss e Alation e da giovani astri nascenti della scena competitiva italiana come T3b.

I Mkers sono, invece, una realtà da tempo affermata a livello internazionale, tanto da arrivare ad essere il primo team italiano a partecipare al celebre Six Invitational, il campionato del mondo Rainbow Six Siege.

Il perno della squadra è sicuramente Aqui, un vero asso che primeggia praticamente in tutte le statistiche, dal rapporto morti-uccisioni fino all’entry difference, la capacità di mettere a segno la prima kill della partita. A questi livelli, però, è soprattutto il gruppo a fare la differenza e il buon Aqui, infatti, sa di poter contare sul prezioso supporto dei suoi compagni, come Sasha, maestro nel ribaltare anche le situazioni più disperate, Gemini e Torok, coach e punto di riferimento del team. La posta in gioco è massima, così come l’abilità dei player impegnati, insomma, gli ingredienti per uno spettacolo con i fiocchi ci sono tutti, non resta che collegarsi al canale Twitch Rainbow6IT e fare il tifo: chi porterà a casa il titolo di campione?

L’attesissima finale, poi, sarà commentata e analizzata in ogni suo dettaglio nell’Analyst Desk, spazio all’interno del quale sarà ospite speciale MrBox, grande esperto e volto noto tra gli appassionati di Rainbow Six Siege, che premierà il miglior giocatore della Regular Season.