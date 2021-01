Rainbow Six Siege PG Nats: Macko Esports campioni d'Italia!

Ieri è andata in scena l'ultima giornata del PG Nationals Winter Split di Rainbow Six Siege. Un pomeriggio di festa per tutti gli appassionati del tactical shooter targato Ubisoft, che hanno potuto godersi un grande spettacolo con due match esplosivi.

I primi a scendere nell'agone digitale sono stati i Goskilla e i Notorious Legion, per la cosiddetta “finalina”. Non una semplice formalità, perché mai come quest'anno è importante per le squadre guadagnare quante più posizioni possibili, in previsione del finale di stagione. Ogni squadra che partecipa al campionato, infatti, riceve un ammontare di punti “globali” associati alle prestazioni nei due Split in cui si suddivide l'anno competitivo. Questi, poi, serviranno per accedere alla super finalissima di stagione che si giocherà il prossimo luglio.

Ad aggiudicarsi il terzo posto nel Winter Split, alla fine, sono stati i Notorious Legion con il loro roster transalpino. Nonostante una prima mappa (Oregon) combattuta, in Kafé gli NLE hanno preso il largo, lasciando sul posto dei GosKilla probabilmente ancora in cerca di un'identità.

Subito dopo è stato il turno del duo M&M: Macko Esports e Mkers, due formazioni in grado di portare in alto il tricolore anche in Europa. Non dimentichiamo che i Mkers, oltre ad aver dominato la regular season, sono anche i primi italiani qualificati al Six Invitational, l'evento più importante dell'intero panorama competitivo di R6.

Il match è stato un tripudio di emozioni, grazie a due squadre altamente competitive e agguerrite, decise a non fare sconti ai rivali. Sono state tre mappe intense, esplosive, spettacolari. In Kafé i Macko sono partiti in quarta, lasciando storditi i Mkers, in grado di guadagnare solo due round sui nove giocati. Stesso risultato, a parti invertite, invece, per la sorprendente mappa successiva dove la formazione romana ha sostanzialmente ricomposto il torto subito.

Sulla completa parità il titolo di campioni d'Italia si è giocato nella sempre problematica Villa, la mappa più combattuta del match: il 5 a 7 per i Macko è lì a dimostrarlo.

Complimenti ai Macko, freschi campioni nazionali a poco meno di un anno dalla loro fondazione, e un grande GG ai ragazzi, giocatori di grande esperienza: SirBoss, Alation, Keenan, J3n4, T3b.

In bocca al lupo, invece, ai Mkers ormai con la testa all'Invitational 2021!