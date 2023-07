Rainbow Six Siege e la piaga dei cheater su console:grandi risultati dal sistema MouseTrap

Dalla guerra ai cheat di The Division 2 alla lotta senza esclusione di colpi contro gli imbroglioni di R6 Siege. In un post condiviso sul blog di Ubisoft, il colosso videoludico francese si dice soddisfatto dei risultati ottenuti da MouseTrap, il sistema anticheat adottato per rivelare i giocatori scorretti di Rainbow Six Siege.

Introdotto in via sperimentale a inizio 2023, MouseTrap è un sistema anticheat che individua gli imbroglioni che utilizzano dispositivi come XIM, ReaSnow S1 o Chronus Zen per ottenere l'accesso alle lobby multiplayer di Rainbow Six Siege su console pur giocando con mouse e tastiera. Una volta individuati, i cheater si vedono costretti ad abbandonare la partita in funzione dell'aumento spropositato dell'input lag causato, appunto, dall'utilizzo di sistemi come XIM o simili.

Nel post pubblicato da Ubisoft, i rappresentanti del publisher transalpino ci informano che dall'introduzione di MouseTrap "c'è stata una riduzione totale del 78% nel numero di spoofer (utenti che utilizzano impropriamente mouse e tastiera come input nelle lobby su console) rilevati nei server di R6 Siege. Inizialmente avevamo previsto una riduzione compresa tra il 30 e il 50%, di conseguenza i dati che abbiamo raccolto superano di gran lunga le nostre aspettative e mostrano quanto sia efficace MouseTrap nel ridurre il numero di cheater che utilizzano mouse e tastiera su console".

Il team di MouseTrap si dice però consapevole dell'ingegnosità dimostrata dagli imbroglioni nell'eludere i sistemi anticheat più evoluti, sottolineando come "il nostro impegno è quello di monitorare, aggiornare e mettere a punto dei sistemi sempre più elaborati per arginare i cheater da qui in futuro, in modo tale che i giocatori su console possano essere sicuri del fatto che i loro avversari non abbiano un vantaggio sleale".