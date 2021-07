Rainbow Six Siege sarà presto gratis? Il commento di Ubisoft sul passaggio al free-to-play

Dalle colonne di PCGamesN, l'Associate Game Director di Rainbox Six Siege Aurélien Chiron ha commentano le cicliche voci di corridoio sull'intenzione di Ubisoft di adottare il modello free-to-play e trasformare R6S in un gioco gratuito per ampliarne il bacino d'utenza su PC e console.

L'esponente del team di sviluppo del kolossal sparatutto votato al multiplayer competitivo e cooperativo parte dalla constatazione che "stiamo continuando a cercare modi e soluzioni per attrarre nuovi giocatori e fidelizzare la nostra community di appassionati".

Fatta questa dovuta precisazione, Chiron coglie l'opportunità per rispondere indirettamente ai rumor sull'imminente trasformazione di Rainbow Six Siege in un gioco gratuito e spiegare che "al momento, non esiste alcun piano per rendere R6S un titolo free-to-play".

Pur negando l'intenzione di rendere presto gratuito lo sparatutto competitivo di Ubisoft, Chiron non nasconde l'attenzione che l'azienda videoludica francese sta ponendo per la ricerca di nuovi modi con cui favorire l'ingresso dei giocatori nel proprio ecosistema di titoli e servizi. In quest'ottica rientra l'approdo di Rainbow Six Siege su Game Pass, avvenuto nell'ottobre del 2020 e "finalizzato" poche settimane fa con l'ingresso dello stesso Siege nel catalogo dei giochi fruibili in streaming su xCloud dagli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.