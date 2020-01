Rainbow Six Siege: i primi leak sul season pass dell'Anno 5!

Manca poco al debutto del quinto Anno del tactical shooter targato Ubisoft. Milioni di giocatori non stanno più nella pelle e attendono con trepidazione l'Invitational di febbraio per il reveal ufficiale.

A calmare la scimmia che si è appollaiata sulla loro spalla, ci pensano i consueti leak. La notizia, questa volta, è fresca fresca: il quinto anno non avrà i soliti otto operatori; ne avrà invece solo sei.

Alcuni analisti hanno ipotizzato che il titolo possa ricevere un'altra “Operation Health”, solo che questa volta gli operatori potrebbero non essere redistribuiti in altre operazioni. L'ipotesi dell'ennesima ristrutturazione, effettivamente, non è peregrina. Ricordiamo,per dover di cronaca, che il 2020 è l'anno della nuova generazione di console e, probabilmente, i ragazzi di Montreal lavoreranno per una pesante ristrutturazione che porterà il titolo a farsi “cross-gen”.

Può anche darsi che Ubisoft voglia allineare l'uscita degli operatori alla politica già adottata per le mappe: due operatori in meno in favore di pesanti rework dei combattenti già esistenti e con più anzianità di servizio.

L'Anno 5, inoltre, pare che offrirà ai giocatori un "abbonamento VIP Premium" della durata di un anno che includerà – ovviamente – i sei operatori, priviliegi di early access, articoli esclusivi dallo shop, uno sconto del 10% sempre nello shop, un aumento del 5% della Fama, uno "0,3%" di possibilità in più per il guadagno degli Alpha Pack e un 30% di sconto sul Battle Pass oltre che un bonus del 30% sui punti dello stesso pass.

Dato che non ci sono informazioni sui prezzi attuali per quanto riguarda il Battle Pass o il Pass per l'Anno 5, non possiamo far altro che attendere buone nuove da Ubisoft. Novità che potrebbero arrivare al già citato Invitational...o addirittura prima del previsto. Nella parte inferiore destra dell'immagine infatti c'è scritto chiaramente che l'abbonamento VIP sarà valido fino al 31 gennaio 2021. Quindi, se durerà effettivamente un anno, il pass potrebbe giungere prima della fine del mese.

I leaker hanno anche provato a estrapolare informazioni relative ai possibili, nuovi operatori della squadra Rainbow. Due di questi sono visibili in primo piano nell'immagine. Saranno davvero loro i primi, tamarri innesti del 2020?

Sullo sfondo, sfuocato, appare infine la possibile skin di un'arma. La scritta, recita "Aurous Alabaster Skin", la quale pare allinearsi alle precedenti skin universali incluse con l'acquisto di pack nel negozio.

Che ne pensate? Le informazioni vi paiono plausibili?