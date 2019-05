Rainbow Six Siege Pro League: tutti i dettagli sulle finali di Milano del 18-19 maggio

Ubisoft ha annunciato che gli otto migliori team della Pro League di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege si incontreranno il 18-19 maggio al Palazzo del Ghiaccio di Milano, per giocarsi il titolo di campione della Pro League. La Season IX della Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Pro League ha un montepremi totale di $626.000.

Sintonizzatevi il 18 e 19 maggio a partire dalle 12:30 ora italiana sul canale Twitch di Rainbow Six per seguire la competizione dal vivo. Sabato 18 maggio, dopo la cerimonia di apertura, la gara inizierà con i quarti di finale. Domenica 19 maggio seguiranno le semifinali, un evento esclusivo con l'annuncio della prossima Operazione di Rainbow Six Siege, e la Finalissima, che concluderà un'epica Season IX di gare Pro League e incoronerà il campione stagionale.

Presentata da Matt Andrews sul palco e Ghassan Finge come Desk Host, insieme a una serie di eccellenti analisti e commentatori, la gara interesserà i seguenti 8 finalisti

Quarto di Finale #1

Fnatic: Fnatic è un roster australiano internazionale che rappresenta la regione APAC. Dopo aver dato prova di sé nelle fasi finali della Season VIII e al Six Invitational, Fnatic dovrà affrontare gli altri rappresentanti dell'Asia Pacifica.

NORA-Rengo: famoso per il loro impressionante stile di gioco, NORA-Rengo è un team abituato a un palco internazionale. Nel primo quarto dovranno però affrontare i vicini di casa di Fnatic.

Quarto di Finale #2

Team Empire: dalla sua fulminea ascesa nella Pro League durante le fasi finali del Six Invitational 2019, la squadra russa ha impressionato sia analisti che spettatori. In quanto testa di serie europea dovranno affrontare gli americani DarkZero Esports.

DarkZero Esports: DarkZero è un team di giocatori veterani. Passata una fase sfortunata nelle ultime due stagioni, hanno finalmente raggiunto il livello internazionale. Nel primo incontro DarkZero affronterà Empire.

Quarto di Finale #3

LeStream Esport: LeStream Esport, seconda fascia per quanto riguarda l'Europa, ha dimostrato la propria affidabilità durante tutta la Season IX. Le recenti prestazioni nella Pro League domestica indicano che saranno un avversario impegnativo per FaZe.

FaZe Clan: primo nella Season IX della Pro League latino americana, FaZe Clan ha anche raggiunto le finali di Rio della scorsa stagione, giocando contro G2 Esports. Senza il pubblico di casa, nel primo match dovranno affrontare LeStream.

Quarto di Finale #4

Immortals: il team guidato da Novys ha strappato il biglietto per Milano, come seconda fascia della regione latino americana, solo durante l'ultima partita. Il loro primo incontro sarà con Evil Geniuses.

Evil Geniuses: i giocatori di Evil Geniuses non assaporano la vittoria dal trionfo nel Six Invitational 2017. Senza la loro nemesi, G2 Esports, puntano a portarsi a casa un titolo globale per il Nord America affrontando Immortals nel primo match.

Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo allo Speciale sulla Pro League a cura del nostro Giovanni Calgaro. La competizione sarà anche visibile su Everyeye!