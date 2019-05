Rainbow Six Siege Pro League: il FaZe Clan vince il terzo Quarto di Finale

Il terzo evento eSport tenutosi al Palazzo del Ghiaccio di Milano nel corso dei Quarti di Finale della Pro League di Rainbow Six Siege ha visto contrapposti il FaZe Clan e il team LeStream Esport.

L'organizzazione latinoamericana del FaZe Clan, salita più volte agli onori della cronaca videoludica per le dichiarazioni su Fortnite Battaglia Reale dei suoi affiliati più celebri come Tfue e Cloak, ha combattuto per ben due ore contro la squadra europea di LeStream Esport che può contare sull'esperienza degli ex membri del gruppo Millennium.

Gli Operatori guidati dai pro player dei due team hanno adottato una strategia quasi identica e determinato, così facendo, uno straordinario equilibrio che si è protratto per tutta la durata della competizione. Il ritmo della sfida è stato spezzato saltuariamente dagli attacchi portati dal FaZe Clan, ed è stato proprio questo il fattore determinante che ha consentito ai giocatori della squadra eSport più quotata della regione latinoamericana a guadagnare i punti necessari per portare a casa la vittoria.

Il 2 a 0 finale della sfida tra il FaZe Clan e i LeStream Esport ha così prodotto un risultato identico a quello delle precedenti competizioni che hanno visto prevalere il Team Empire su DarkZero e il collettivo Fnatic su NORA-Rengo. L'ultimo Quarto di Finale determinerà la griglia definitiva delle Semifinali della Season IX della Pro League di Rainbow Six Siege, le cui Semifinali e Finali sono previste per domani, 19 maggio, a Milano, con montepremi totale di 626.000 dollari.