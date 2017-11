Rainbow Six Siege Pro League: i finlandesi ENCE sono i nuovi campioni!

Ieri, la prima giornata dellaci ha regalato un grande spettacolo con le due squadre di casa, Team Fontt e Black Dragons, che hanno letteralmente dominato la scena, rispettivamente, sui giapponesi del team eINs e dei poveri nordamericani 1nfamy.

A comporre il tabellone delle semifinali (i due team brasiliani hanno evitato l'abbinamento fratricida) sono state le due squadre europee: ENCE (team interamente composto di ragazzi finlandesi) e Penta Sports (curioso mix multinazionale).

La prima semifinale ha visto affrontarsi i Fontt che, anche oggi, hanno potuto godere del tifo del pubblico amico, e i fenomenali ENCE, i quali hanno letteralmente dominato la partita senza lasciare nulla all'immaginazione e staccando di prepotenza un biglietto per la finale di stasera.

I finlandesi hanno avuto l'ultima parola anche nella finalissima contro i Black Dragons. Proprio come i cugini del team Fontt, i Black Dragons non sono mai stati veramente della partita e i ragazzi brasiliani non hanno potuto far altro che subire (tranne nella fase centrale del match) la superiorità del team ENCE. Questi ultimi, in effetti, si sono fatti sorprendere da una reazione inaspettata dei brasiliani che, comunque, si è spenta con la stessa rapidità con cui aveva preso avvio.

Complimenti, dunque, ai ragazzi del Team ENCE, campioni di questa terza edizione della Rainbow Six Siege Pro League e vincitori del montepremi finale di 250.000 dollari.