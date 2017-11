RAINBOW SIX SIEGE PRO LEAGUE: gli europei di PENTA SPORTS passano in semifinale

Come sapete, in questo momento a San Paolo si stanno svolgendo le fasi finali della Terza Stagione della. Il match inaugurale ha visto il confronto tra la squadra di casa,, e i giapponesi di. La squadra brasiliana ha staccato il primo biglietto per la semifinale.

Il secondo, attesissimo match ha visto invece scendere in campo PENTA SPORTS e i coreani Mantis FPS.

PENTA SPORTS: vincitrice delle ultime due stagioni della Pro League per l’anno due, la squadra tedesca è una delle favorite e punta a fare il grande slam

MANTIS FPS: la migliore squadra della Corea del Sud per questa prima stagione e di sempre per la regione Asia-Pacifico.

I ragazzi di PENTA SPORTS, team multinazionale europeo, come da pronostico hanno letteralmente dominato e non hanno lasciato nemmeno le briciole agli sventurati avversari.

Anche in questa seconda partita, le due squadre in campo hanno sostanzialmente rispettato la composizione del team che domina nell'attuale meta, con la presenza fissa, su tutti, degli operatori Ela, Hibana, Valkyrie e Thatcher.