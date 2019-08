Rainbow Six Siege Pro league: gli Immortals cedono il team ai MIBR

Dopo una terribile prima parte di stagione della Rainbow Six Pro League nella regione sudamericana, gli Immortals hanno deciso di trasferire l'intera squadra e lo staff all'organizzazione MIBR (acronimo per “Made In Brazil”).

Gli Immortals, presenti alle finali milanesi della Stagione IX, hanno dunque traslato l'intera struttura dedicata a Rainbow Six ai MIBR. Questa organizzazione è in realtà di proprietà degli Immortals, quindi il passaggio dovrebbe essere relativamente indolore per i giocatori e lo staff. Avere sbolognato il team a una succursale però mette anche in chiaro le intenzioni degli Immortals, evidentemente poco interessati a investire oltre nel progetto.

Il roster in questa transizione rimarrà invariato, ma vedrà l'aggiunta di Guilherme "Guile" Scalfi nel ruolo di nuovo coach. La squadra, dopo le terribili performance che l'hanno vista arrivare seconda al relegation (era a rischio Serie B) ha sicuramente bisogno di ripartire con una nuova motivazione e la nuova aggiunta allo staff tecnico potrebbe servire per far bene e riprendersi in vista della seconda metà della stagione X.

Il trasferimento dell'intera squadra è probabilmente lo scenario migliore per i ragazzi, in questo momento. È probabilmente difficile trovare supporto organizzativo, quindi gli Immortals hanno voluto trasferire la totalità della formazione piuttosto che lasciarla per strada senza un contratto.

Gli ex Immortals debutteranno sotto le nuove insegne dei MIBR al Six Major di Raleigh, che si terrà dal 12 al 18 agosto.