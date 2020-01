Rainbow Six Siege: la Pro League inizia con un colpo di mercato

La nuova stagione della Pro League di Rainbow Six Siege è ormai ben avviata; i colpi di mercato però non si fermano. I Vodafone Giants hanno annunciato di aver acquisito il roster attivo nell'area Asia Pacifica, noto come Aerowolf.

Ne avevamo parlato in occasione della stagione X della Pro League come grande sorpresa della regione asiatica. La notizia, peraltro, arriva pochi giorni dopo che l'organizzazione spagnola ha rivelato che il precedente team Rainbow Six Siege è stato acquistato dai Rogue di Steve Aoki e degli Imagine Dragons.

"L'arrivo di questi cinque giocatori risponde al nostro obiettivo di continuare a far parte della community di Rainbow Six Siege", ha dichiarato David "Lozark" Alonso, direttore sportivo dei Giants. “Le capacità e la dedizione del gruppo sono impressionanti. Grazie al fatto che si stanno unendo ai Vodafone Giants, il team può ora concentrarsi a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi.”

Il nuovo roster è composto dal capitano Glen "Lunarmetal" Suryasaputra, insieme ai giocatori Adrian "Ysaera" Wui, Jordan "Jrdn" Cheng, Mohamed Matin "SpeakEasy" Mohamed Yunos e Jose "Histoire" Iman.

Il roster di Singapore aveva precedentemente gareggiato per l'organizzazione indonesiana Aerowolf. È stata considerata la migliore squadra nel sud-est asiatico ed è finita nelle semifinali della Rainbow Six Pro League nipponica. I Giants Gaming non hanno rivelato i nuovi membri dello staff tecnico; il precedente coach Laurent "Crapelle" Patriarche e il manager Robin "Robz" Planus sono entrati a far parte dei Rogue.