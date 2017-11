Rainbow Six Siege Pro League: i primi finalisti saranno i finlandesi ENCE

Ieri, la prima giornata delle fasi finali dellaci ha regalato un grande spettacolo con le due squadre di casa,, che hanno letteralmente dominato, rispettivamente, sui giapponesi del teame dei nordamericani

A comporre il tabellone delle semifinali (i due team brasiliani hanno evitato l'abbinamento fratricida) sono stati due squadre europee: ENCE (team interamente composto di ragazzi finlandesi) e Penta Sports (curioso mix multinazionale europeo).

La prima semifinale ha visto affrontarsi i Fontt che, anche oggi, hanno potuto godere del tifo del pubblico amico, e i fenomenali ENCE. Le speranze dei brasiliani si sono infrante mestamente contro l'imponente muro finlandese. Gli ENCE hanno letteralmente dominato la partita, staccando di prepotenza un biglietto per la finale di stasera.

Gli scandinavi hanno esultato in un'Arena ammutolita. Il team Fontt non è mai stato veramente della partita e i ragazzi brasiliani non hanno potuto far altro che subire, per lo più passivamente, la superiorità del team ENCE.

Ora, non ci resta che attendere la seconda semifinale per vedere chi, tra gli altri brasiliani del team Dragons e gli europei del Penta Sports, riusciranno a guadagnarsi il secondo posto per la finalissima di stasera.