Rainbow Six Siege Pro League: riapre la vendita dei biglietti per la finale mondiale

Dopo l’impressionante sold out di febbraio ad appena tre giorni dall'annuncio ufficiale e grazie alla grande richiesta dei fan, riaprono le vendite dei biglietti per la finalissima della nona stagione della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League.

A partire dal 12 aprile, gli appassionati da tutto il mondo potranno acquistare un numero limitato di biglietti aggiuntivi per assistere dal vivo alla competizione che vede scontrarsi giocatori da Asia-Pacifico, Europa, America Latina e America del Nord per un montepremi da capogiro di 275.000 $. Una decisione presa in seguito all'incredibile risposta della community, che ha letteralmente sommerso Ubisoft di richieste, tanto da spingere l’organizzazione ad aggiungere un quantitativo limitato di posti: i pochi fortunati che riusciranno ad accaparrarsi i biglietti aggiuntivi avranno la possibilità di partecipare all'evento che consacrerà Milano per un intero weekend come capitale mondiale dell’esport. Ad accogliere la miriade di appassionati che si riverserà nel capoluogo meneghino durante il weekend del 18 e 19 maggio ci penserà il maestoso e iconico Palazzo del Ghiaccio, che sarà sotto gli occhi di tutto il mondo grazie al live streaming trasmesso in ben 14 lingue.

Il rapido sold out e le pressanti richieste dei fan sono un’ulteriore conferma della passione per gli sport videoludici e dell’attesa attorno a questa competizione, che si preannuncia davvero memorabile. Dal 12 aprile alle ore 16:00, tutti gli appassionati (dai 16 anni in su) potranno acquistare il Pass Standard (20€), che consente l’ingresso per due giorni e permette di sbloccare un oggetto speciale all’interno di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. I Pass Diamond, invece, sono andati del tutto esauriti e non saranno disponibili in ulteriori quantità. Il Pass Standard potrà essere acquistato direttamente da questo indirizzo.

Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League è la competizione di portata globale dedicata al videogioco Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Dopo aver girato le principali metropoli di tutto il mondo, sarà per la prima volta l’Italia a ospitare quello che si preannuncia essere il torneo più seguito di sempre della serie di videogame di Ubisoft. Un traguardo importante per il nostro Paese, che ha anche l’onore di essere la prima nazione europea, dopo anni, a ospitare la finale di una competizione di altissimo livello come la Pro League. E il merito è anche dell’ottimo riscontro che hanno dato i fan italiani: solamente nel 2018, infatti, le visualizzazioni degli streaming dei tornei dedicati a Rainbow Six Siege hanno quasi toccato i 3 milioni, senza contare che il videogame vanta oltre 1 milione di giocatori unici in Italia.

L’arrivo della Pro League a Milano viene celebrato all’interno di una location davvero esclusiva, il Palazzo del Ghiaccio: questo edificio storico, costruito negli anni 20 in puro stile Liberty per ospitare la pista di pattinaggio più grande d’Europa, è diventato negli ultimi anni un elegante spazio per i più importanti eventi del capoluogo lombardo e, per la prima volta, sarà il teatro di uno spettacolo esport senza precedenti. A riempire l’arena non saranno solamente gli spettatori e gli atleti internazionali, ma anche la tensione, la carica positiva, le luci, i suoni e i colori di un evento sportivo a tutti gli effetti, in grado di regalare tutte le emozioni che solo uno show esport sa dare.

La sfida è già aperta, i migliori giocatori di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege si sfideranno senza esclusione di colpi per raggiungere la qualificazione alle finali di Milano. Gli otto team che riusciranno a emergere avranno l’onore e l’onere di rappresentare il proprio continente all’evento esport dell’anno, l’attesa è altissima e carica di tensione. Chi avrà la meglio? Per scoprirlo basta seguire la Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League, visitando il sito ufficiale.