RAINBOW SIX SIEGE PRO LEAGUE: Team Fontt è il primo a passare il turno

Come sapete, in questo momento a San Paolo si stanno svolgendo le fasi finali delladellache si concluderanno durante la giornata di domani, 19 novembre.

Per la prima volta, sono riunite quattro differenti macro-regioni: Asia-Pacifico, Europa, America Latina e America del Nord.

Il match inaugurale ha visto confrontarsi la squadra di casa, Team Fontt, e i giapponesi di eINs.

TEAM FONTT: è un team brasiliano davvero solido che la scorsa stagione ha raggiunto le semifinali della Pro League, gohaN e i suoi compagni vorranno brillare a San Paolo, di fronte ai loro fan

EINS: vincitrice dei play-off della Pro League della regione Asia-Pacifico lo scorso mese a Sydney, la squadra giapponese si è presentata al torneo con il morale molto alto.

La squadra brasiliana si è però imposta sui poveri ragazzi nipponici con una superiorità tattico-strategica impareggiabile, tanto in attacco quanto in difesa, guadagnandosi il primo posto per la semifinale. Il primo match, dunque, è andato al Team Fontt per un risultato finale piuttosto eloquente 2 (5-1, 5-1) a 0.

I ragazzi del Team eINs, insomma, si sono arresi molto velocemente, mettendo in evidenza una totale mancanza di organizzazione e di comunicazione all'interno della squadra.

Nel primo match, le due squadre hanno sostanzialmente rispettato il meta attuale con due must pick: Ela e Hibana.