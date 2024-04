Rainbow Six Siege, ci sono problemi col sistema di reputazione: ecco perché è in beta

Ormai è parecchio tempo che Rainbow Six Siege è all'attivo e il titolo Ubisoft è ancora ben lontano dal pensionamento. Come visto più di due anni fa, ad esempio, Rainbow Six Siege si sta ancora evolvendo grazie alle novità apportate: esse sono state parecchie dal 2015 a ora, ma ce n'è una che spicca su tutte le altre: il sistema di reputazione.

A distanza di alcuni mesi dalle dichiarazioni del director di Rainbow Six Siege per cui un sequel sarebbe un grosso errore, giungono delle informazioni importanti proprio sul sopracitato sistema introdotto dal team di sviluppo: a detta di Ubisoft, il sistema di reputazione di Rainbow Six Siege ha diversi problemi, i quali hanno costretto la compagnia a mantenere tali feature in beta. Nello specifico, sembrerebbe che le difficoltà riscontrate siano parecchie e ciò non permette una completa integrazione di tale meccanica nel titolo.

Come se ciò non bastasse, i difetti del sistema di reputazione porterebbe a classificazioni erronee dei giocatori di Rainbow Six Siege in una delle categorie previste per impedire comportamenti antisportivi. Ciò ha conseguenze dirette sui match online degli utenti: infatti, tra la riduzione di punti esperienza ottenibili e limitazioni nel matchmaking, i malus apportati alle partite di utenti che attuano comportamenti indesiderati sono parecchi. Nonostante l'introduzione del sistema di reputazione nel 2023, tale feature di Rainbow è ancora destinata a rimanere in beta.

