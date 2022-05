Rainbow Six Siege: tutto il programma del Major a Charlotte, finalissima 22 maggio

Ubisoft ha confermato lo svolgimento del prossimo torneo internazionale Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege Six Charlotte Major tra il 16 e il 22 maggio con pubblico dal vivo a metà aprile. Dopo un mese, abbiamo il programma definitivo della competizione dalla prima all’ultima giornata.

Basterà collegarsi sul sito ufficiale del torneo il 16 maggio alle 15:45 per guardare le migliori 16 squadre di Asia-Pacific, Europa, Nord America e America Latina scontrarsi per il primo Six Major della Rainbow Six Esports Season 2022. Nella corsa per il titolo, premi in denaro e punti per la Global Standing per qualificarsi al Six Invitational 2023, tutte le squadre partecipanti non vedono l’ora di provare il proprio valore su un palco mondiale e promettono uno spettacolo esaltante per gli spettatori online e in presenza.

Il Six Charlotte Major aprirà le porte al pubblico dal 20 al 22 maggio, seguendo le normative sanitarie, con questa schedule:

Fase a gironi: dal 16 al 18 maggio – Non aperto al pubblico

Playoff: 20 e 21 maggio – Aperto al pubblico

Finalissima: 22 maggio – Aperto al pubblico

Ecco la lista completa delle squadre che si sfideranno al Six Charlotte Major:

Asia-Pacific League

Elevate

Cyclops athlete gaming

Dire Wolves

The Chiefs

European League

Heroic

Team BDS

Looking For Org

G2 Esports

North American League

Astralis

Oxygen Esports

DarkZero Esports

XSET

Latin American League

Team Liquid

w7m esports

FURIA Esports

Team oNe Esports

Ulteriori dettagli sul Six Charlotte Major come dettagli sul format competitivo, agenda, Watch Party, misure sanitarie e sicurezza, Twitch Drops e molto altro sono disponibili nella guida all’evento.