Rainbow Six Siege: tutto pronto per le finali della EU League!

Ubisoft annuncia che le prossime Finali Europee di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (avete già letto la nostra guida all'Operatore di High Calibre, Thorn?) si terranno online in due momenti separati: l’11-12 dicembre e il 18-19 dicembre.

Durante questo evento, le quattro migliori squadre di questa stagione dell’European League gareggeranno non solo per il titolo di campioni europei, ma anche per dividersi il bottino in palio, di ben 100.000 €.

Le quattro in corsa sono i fenomeni transalpini del Team BDS, i russi Team Empire, i Natus Vincere e i G2 Esports.

Le Finali Europee ospiteranno anche le finali della European Challenger League tra MNM Gaming e HellRaisers. Il vincitore sarà promosso alla prossima stagione dell’European League, mentre il perdente gareggerà con Team Secret, il quale ha raggiunto la nona posizione nell’European League di questa stagione, in una gara che deciderà quale squadra gareggerà nella stagione 2022 dell’European League.

L'intero evento sarà condotto al buon Maestro Ghassan “Milosh” Finge assieme a un gruppo di caster di talento come Tim “AceOfPyrite” Leaver e Derry “Dezachu” Holt, la gara si terrà nei seguenti giorni:

11 dicembre: Semifinali European League

12 dicembre: Finali European Challenger League

18 dicembre: Gara di promozione/retrocessione European League

19 dicembre: Finale per il 3° posto European League & Grand Final European League-

Come di consueto ci saranno i drop attivi che ricompenseranno gli spettatori con reward esclusive. L'evento potrà essere visto anche in italiano come sempre su Twitch, nel canale ufficiale Rainbow6IT.