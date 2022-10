Rainbow Six Siege: prossimo Major a Jönköping tra 21 e 27 novembre

Dopo l’attesissimo Rainbow Six Siege Major di Berlino, Ubisoft annuncia il prossimo evento Esport di Tom Clancy Rainbow Six Siege: il prossimo Six Major si svolgerà sotto l’insegna DreamHack Winter dal 21 al 27 novembre nella cornice svedese di Jönköping, dalla fase playoff alla finalissima.

Dopo precedenti esperienze con DreamHack, Rainbow Six Esports torna per l’evento atteso dai fan che nell’iconico Elmia Congress Center di Jönköping, Svezia, potranno assistere ai Playoff e alla Finalissima in presenza, nella sala dedicata al Six Jönköping Major. I biglietti sono già disponibili ora sul sito di DreamHack Winter.

I Six Major sono tra i più grandi eventi internazionali legati a Rainbow Six Siege; si svolgono in maggio, agosto e novembre. A maggio i DarkZero Esports hanno vinto a Charlotte, North Carolina, mentre i Rogue hanno trionfato a Berlino lo scorso agosto. A novembre le migliori 16 squadre di Asia-Pacifico, Europa, America Latina e Nord America si sfideranno davanti a una folla festante al DreamHack Winter per il titolo e i punti per la Classifica Mondiale della qualificazione al Six Invitational 2023.

Eliminatorie : dal 21 al 23 novembre, a Stoccolma, a porte chiuse.

: dal 21 al 23 novembre, a Stoccolma, a porte chiuse. Playoff : dal 25 al 26 novembre, aperte al pubblico del DreamHack Winter a Jönköping.

: dal 25 al 26 novembre, aperte al pubblico del DreamHack Winter a Jönköping. Finalissima: 27 novembre, aperta al pubblico del DreamHack Winter a Jönköping.

Ulteriori dettagli sul luogo dell’evento, sui biglietti e altro sono disponibili sul portale dedicato.

Lo scorso luglio, invece, i Mkers sono diventati i campioni italiani del PG Nats 2022 di Siege.