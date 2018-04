Rainbow Six Siege protagonista della Summer Season di ESL Italia Championship

Ubisoft annuncia che Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sarà protagonista della Summer Season di ESL Italia Championship, che inizia oggi e terminerà nel mese di giugno.

ESL Italia Championship è il più importante e prestigioso torneo eSports italiano, organizzato da ProGaming Italia in collaborazione con Intel e paysafecard. La Summer Season sarà strutturata in due categorie: Serie A e Serie B. Nella Serie A parteciperanno i migliori otto team italiani, che si daranno battaglia in un campionato all’italiana a girone unico. Le prime quattro squadre classificate accederanno all’evento finale, che avrà luogo nel mese di luglio. Gli otto team che partecipano a partire da oggi alla Serie A sono: Cyberground Gaming, EnD Gaming, Hell Gaming, iDomina eSports, IGP Leviathan, Outplayed e ExAequo, che accede al torneo con due squadre differenti.

L’obiettivo finale è quello di contendere lo scettro al team EnD Gaming, laureatosi campione italiano di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege alle ultime finali della Winter Season 2017, tenutesi a Torino nello scorso mese di dicembre. A fine stagione il penultimo team della Serie A retrocede alla Relegation, mentre l'ultimo alla Serie B. La Serie B sarà una Major Ladder aperta a tutti i giocatori che vorranno provare ad entrare nella Serie A della prossima stagione. Il primo classificato verrà promosso in serie A e il secondo alla Relegation.

Gli appassionati di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege potranno seguire le partite e le vicende dei loro giocatori preferiti in diretta streaming ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 20.00 alle 23.00 sul canale youtube.com/c/RainbowSixItalia, con il commento dei caster Edoardo “Eddie” Cianciosi e Giulio “JohnsonTV” Gungui.

Oltre alla Summer Season di ESL Italia Championship, tutti i giocatori di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege su PC, PlayStation 4 e Xbox One possono testare le proprie capacità nei tornei settimanali Go4, che hanno luogo ogni sabato e mettono in palio punti utili per partecipare alla finale mensile, durante la quale si sfideranno le quattro squadre migliori.