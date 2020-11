Rainbow Six Siege su PS5 e Xbox Series X/S: data d'uscita e dettagli dell'update gratis

Dopo aver discusso dell'update per il bug dei salvataggi di Watch Dogs Legion, Ubisoft svela la data d'uscita e illustra i contenuti dell'aggiornamento nextgen gratuito di Rainbow Six Siege per PlayStation 5, Xbox Series X e Series S.

Stando a quanto descritto dal colosso videoludico francese, l'update che consentirà allo sparatutto competitivo di ricevere delle ottimizzazioni specifiche per le nuove console di Sony e Microsoft sarà disponibile a partire dall'1 dicembre e, come anticipato, sarà scaricabile in via del tutto gratuita da chi possiede già il gioco o ne fruisce su servizi come Ubisoft+ o Xbox Game Pass.

I giocatori attuali su PS4 o Xbox One avranno poi modo di mantenere i propri progressi. Quanto alle migliorie promesse dall'update nextgen di R6S, Ubisoft conferma l'introduzione di una serie di opzioni per dare la priorità alle prestazioni o alla risoluzione: prediligendo quest'ultima modalità si potrà giocare in 4K (al framerate massimo di 60fps) su PS5 o Xbox Series X o in 1080p su Xbox Series S. Ci sarà anche un'opzione per abilitare i 120fps, anche se quest'ultima sarà attivabile solo su PS5 e Xbox Series X.

La versione di Rainbow Six Siege ottimizzata per PlayStation 5 comprenderà anche delle funzionalità specifiche per sfruttare il controller DualSense e accedere alle playlist più popolari attraverso l'interfaccia di PS5 e la schermata delle Attività. Non mancheranno poi delle opzioni ulteriori su PS5 e Xbox Series X/S per la migliore accessibilità (leggibilità aumentata, testo-voce e voce-testo) e l'avvio rapido (flusso di accesso ottimizzato e sequenza introduttiva semplificata).