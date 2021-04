Rainbow Six European Challenger League: potete iscrivervi alle qualificazioni online

Ubisoft rivela i dettagli delle Qualificazioni online per la nuova European Challenger League di Tom Clancy’s Rainbow Six, garantendo per 5 squadre l’opportunità di qualificarsi per la Stagione 2021 dell’European Challenger League.

Le Qualificazioni all’European Challenger League saranno composte da 3 qualificazioni aperte che termineranno alla fine dell’estate. Le squadre possono iscriversi qui sino al 30 aprile alle 16:00. Dopo la registrazione verrà inviato un avviso alle squadre per informarle su quando dovranno presentarsi al check-in.

La prima Qualificazione si terrà dal 30 aprile al 2 maggio 2021. Le date per la seconda e la terza sessione saranno comunicate in seguito. Ogni Qualificazione consisterà in un unico turno di eliminazione. Fino al Turno 16, gli incontri verranno condotti in modalità Best of 1. Dal Turno 16 e sino alla Finale, gli incontri saranno condotti in modalità Best of 3.

Ogni Qualificazione porta punti e premi in denaro per le squadre partecipanti. Il numero di punti guadagnato da ogni squadra al termine delle 3 sessioni determinerà la loro posizione nella classifica finale.

Le 5 migliori squadre alla fine delle 3 Qualificazioni raggiungeranno nell’European Challenger League i 9 vincitori delle Nazionali organizzate in Europa. Maggiori dettagli sulle novità della Qualificazione all’European Challenger League di Rainbow Six Siege sono disponibili qui.