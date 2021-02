Rainbow Six Siege Quarantine/Parasite: leakati un breve video gameplay e un'immagine

Rainbow Six Quarantine, il nuovo sparatutto in prima persona cooperativo di Ubisoft, continua ad essere vittima di leak. I dataminer avevano già scovato un artwork che sembrava confermare che il gioco si sarebbe chiamato Rainbow Six Parasite (è arrivata in seguito la smentita ufficiale), ed ora sono apparsi online un filmato ed un'immagine in-game.

Il leak in questione è stato riportato sulle pagine di reddit dall'utente ThyroidMelanin, e ci mostra una brevissima sequenza di gameplay tratto dallo shooter. Come potete osservare dando uno sguardo alla clip che trovate in calce alla notizia, troviamo un team composto da Vigil, Tachanka e Lion, tre Operatori di Rainbow Six Siege che saranno evidentemente presenti anche in questo nuovo episodio. I tre sono in missione in un posto chiamato "Workshop", e si trovano sotto pressione in un'operazione a tempo limitato di 15 minuti. Il giocatore, qui, spara dei colpi ad una strana melma aliena da cui fuoriesce una disgustosa gelatina nera: si tratta chiaramente del "Parassita" citato nel nome ufficioso del gioco. È possibile che gli gli Operatori possano essere infettati in caso entrino a contatto con la sostanza, ma aspettiamo che siano gli sviluppatori a fare chiarezza sull'argomento.

L'immagine, invece, ci mostra l'interno di un edificio ormai completamente preso d'assalto dal parassita, che ormai tappezza qualsiasi superficie a schermo. In questa occasione, sembra che il giocatore stia agendo nei panni di Lion, ed il suo compito è scortare un non meglio identificato NPC. Certamente, se avete giocato Rainbow Six Siege, non faticherete a trovare delle somiglianze con la modalità Ostaggio.

Insomma, con sempre più informazioni riservate che saltano fuori in rete, ci si aspetta che Ubisoft torni a parlare pubblicamente del suo titolo nel corso delle prossime settimane e che sveli il nome definitivo del prodotto (che non sarà né Quarantine né Parasite). Il sospetto è che la data di lancio non sia poi così lontana, specialmente considerando che la patch day one è stata bizzarramente già caricata sui server PlayStation.