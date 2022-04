Rainbow Six Siege, al via Rengoku: il nuovo evento sposta l'azione in Giappone

A breve distanza dalla presentazione della mappa Pianure di Smeraldo di Rainbow Six Siege, il team di Ubisoft invita i giocatori a spostarsi dai verdi panorami irlandesi alle suggestioni della tradizione del Giappone.

Lo shooter tattico è infatti pronto ad accogliere l'evento speciale Rengoku, che porterà la community proprio nel Sol Levante. A partire da oggi - martedì 26 aprile 2022 - e fino al prossimo 17 maggio, i giocatori di Rainbow Six Siege potranno testare una nuova modalità di gioco.

Come detto, l'evento Rengoku sarà ambientato in Giappone, con gli Operatori dello shooter che per l'occasione si tramuteranno in Samurai posseduti da spiriti che combattono per l’onore delle divinità. Gli scontri avranno luogo in una mappa rivisitata, carica dell'atmosfera del Sol Levante. In scontri di stampo 5v5, i giocatori dovranno rimanere vicino ad appositi altari per cinque secondi ininterrotti, al fine di ottenere il Controllo Punti. La prima squadra a raggiungere i 300 punti vince la partita, ma attenzione: il Controllo Punti si sposta ogni due minuti.



Per trionfare, gli Operatori possono usare un one-hit kill Kiba esplosivo, ma anche fucili e pistole. Fuze, Osa, Rook e Thunderbird possono in particolare optare per una barriera Kiba Infuocata o Avvelenata, mentre Twitch, Capitão, Zofia, Kapkan, Bandit e Maestro hanno a disposizione una Kiba Accecante oppure Respingente. Come da tradizione, l'evento porta con sé con uniformi, caschi, armi, skin e Card Operatore con cui personalizzare il proprio Operatore preferito.



Nel frattempo, prosegue il torneo PG Nationals di Rainbow Six Siege.