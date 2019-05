Rainbow Six Siege: rework di Clash in arrivo? Operatore sospeso a tempo indeterminato

Clash potrebbe vedere una rielaborazione dopo essere stato temporaneamente rimosso dal roster attivo di Rainbow Six Siege. In una recente intervista con Windows Central il brand director di Rainbow Six Siege, Alexandre Remy, ha fatto capire che Clash potrebbe subire addirittura un rework totale.

L'operatore è stato rimosso dal gioco la settimana scorsa a causa di un bug che consentiva ai giocatori di sparare con l'arma primaria con lo scudo balistico attivo. Insomma, una macchina da guerra inarrestabile.

"È probabile che Clash subisca alcune modifiche, cosa di cui siamo entusiasti ovviamente", ha detto Remy in un'intervista a Windows Central. Sebbene la dichiarazione di Remy non indichi in modo definitivo il rework, ha comunque paventato l'ipotesi che il team di sviluppo stia seriamente considerando di apportare alcune modifiche all'operatore introdotto l'anno scorso.

L'idea del rework, peraltro, non sarebbe stata solo una risposta al bug, ma causato soprattutto dalle statistiche estremamente basse della percentuale di Win-Loss, cosa che ovviamente la rende inservibile ad alti livelli.

Clash, tra l'altro, è stata accantonata quasi immediatamente dai giocatori. Ora Ubisoft non ha più comunicato l'eventuale data per il rientro in servizio dell'operatore britannico, quindi non ci resta che attendere buone nuove e, intanto, prepararci per l'arrivo dei due nuovi innesti: Nokk e Warden.