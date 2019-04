Rainbow Six Siege: ricompense a coloro che aiutano il team a trovare i bug

Lo scorso anno, il team di Rainbow Six Siege ha lanciato R6Fix, un'iniziativa volta alla raccolta dei feedback dei giocatori. Da allora, sono state collezionate ben 7.000 segnalazioni. Il team ha ora deciso di spingersi oltre, inaugurando il programma Cacciatore di Bug, concepito per premiare i giocatori che aiutano a migliorare lo stato del gioco.

Il funzionamento è piuttosto semplice: tutto ciò che bisogna fare è segnalare tramite il portale R6Fix qualsiasi problema incontrato sul server di test. Una volta ricevuta la vostra segnalazione, il team CQ controllerà il bug e cercherà di riprodurlo; se l'operazione va a buon fine, verrà segnato come Riconosciuto. Tutti i problemi devono essere descritti in inglese e avere una documentazione allegata (screenshot e video). Solo la prima persona a segnalare il bug riconosciuto riceverà credito ai fini delle ricompense.

Una volta raggiunta la soglia di 3 o più segnalazioni segnate come problema riconosciuto, i giocatori riceveranno un premio speciale, ovvero il ciondolo per Frost chiamato "Gambe da Raptor" (in ricordo di un noto e storico bug). Le ricompense vengono distribuite ogni venerdì, e in futuro ne verranno aggiunte di nuove. Il programma Cacciatore di bug è ora attivo sui server di test, e lo sarà fino a nuovo avviso. Le segnalazioni ricevute prima del 25 aprile non verranno prese in considerazione.

Ranbow Six Siege è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se avete appena cominciato a giocare, vi consigliamo di leggere la nostra guida ai migliori Operatori d'attacco.