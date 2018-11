Rainbow Six SIege: i riferimenti a gioco d'azzardo, sesso e violenza non verranno rimossi

A inizio mese Ubisoft aveva annunciato di voler rimuovere tutti i riferimenti espliciti alla violenza, al sesso e al gioco d'azzardo da Rainbow Six Siege, allo scopo di renderlo adatto al mercato asiatico.

Lo sparatutto competitivo di Ubisoft debutterà infatti a breve nel mercato asiatico e così la software house francese aveva pensato di mantenere un'unica build a livello globale per una questione logistica. Ovviamente, la community non ha preso bene la notizia, e in seguito alle lamentele dei giocatori Ubisoft ha deciso di fare dietrofront:

"Abbiamo seguito attentamente le discussioni della nostra community nel corso delle ultime due settimane e ne abbiamo parlato regolarmente con i nostri team interni. Vogliamo assicurarci che per tutti i nostri giocatori, specialmente coloro che sono con noi fin dall'inizio, rimanga più fedele possibile alla visione artistica originale", si legge sul sito ufficiale. Che ne pensate di questa scelta?

Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Operazione Wind Bastion è già disponibile nella Regione di test Pubblico, mentre debutterà nel gioco vero e proprio nel mese di dicembre. L'arrivo della nuova espansione di Rainbow Six Siege, che introdurrà due Operatori (Kaid e Nomad) e una mappa inedita ambientata in Marocco, decreterà l'inizio della Stagione 4 dell'Anno 3.