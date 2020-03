Rainbow Six Siege: la rivoluzione G2, entrano CTZN e Virtue, lascia il capitano

Dopo la deludente prestazione al Six Invitational 2020 (e per quasi tutta la stagione 2019), i G2 hanno deciso di apportare decise modifiche al roster della formazione più vincente della storia dello sparatutto Ubisoft.

Nel tentativo di tornare ai fasti di un tempo i G2 hanno appena annunciato l'arrivo di due innesti di primo piano: Ben "CTZN" McMillan, proveniente dai Na'Vi campioni dell'ultima stagione di Pro League, e Jake "Virtue" Grannan in arrivo dagli australiani Fnatic.

CTZN ha dichiarato: “Unirsi ai G2 è un sogno che diventa realtà, perché da quando ho iniziato a giocare a questo gioco li ho visti crescere fino a diventare quello che sono ora. I miei obiettivi sono vincere tutti i tornei possibili di Rainbow Six Siege e riportare i G2 ai fasti di un tempo. Il mio obiettivo personale è assicurarmi di svolgere il mio lavoro al massimo livello possibile”.

Con queste due nuove reclute per la G2 Army si apre un corso inedito. Il capitano Fabian "Fabian" Hallsten infatti lascerà definitivamente il roster in quella che è stata presentata come una decisione che entrambi hanno raggiunto "reciprocamente".

A proposito della sua partenza, Fabian ha dichiarato: “Ho sentito che era tempo per me di andare avanti. Durante le nostre recenti prestazioni, l'atmosfera del gruppo non era eccezionale, quindi ho chiesto di potermene andare”. “Adoro i miei compagni di squadra G2 come amici, ma non credo che dovremmo continuare a giocare insieme a questo punto. Attualmente sto lavorando con i G2 per trovarmi una nuova sistemazione”. “...sto cercando altre grandi opportunità per me, preferibilmente in Europa ma forse anche in altre regioni, se l'occasione è attraente”.

Anche Pascal "Cryn" Alouane e Ferenc "SirBoss" Meresz hanno lasciato, in quanto i due erano in prestito fino alla fine del Six Invitational 2020.

Il team nella sua nuova composizione è già pronto a trasferirsi a Berlino nella nuova gaming house, come già aveva anticipato il buon Pengu.