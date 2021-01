Rainbow Six Siege: Pass Battaglia e mappa Stadio per il Six Invitational 2021

Ubisoft ha annunciato che l’evento di gioco Road to Six Invitational tornerà in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege per svolgersi ogni settimana dal giovedì al lunedì tra il 21 gennaio e il 22 febbraio. Per l'occasione, sarà disponibile il Pass battaglia del Six Invitational 2021, i cui introiti contribuiranno al montepremi dell’evento.

Torna pure la mappa competitiva Stadio, che combina elementi delle mappe Confine e Costa. Tutti gli operatori saranno sbloccati in modalità Bomba con partite non classificate di tre minuti e tre turni con l’opzione Scegli e Banna. Gli operatori Mira, Capitão, Ash e Vigil, con le rispettive squadre, avranno dei completi con contenuti a tema del Pass battaglia.

Il Pass battaglia del Six Invitational 2021 sarà disponibile fino al 22 febbraio con una progressione gratis e una premium, acquistabile con 1.200 Crediti R6 e comprensiva di 100 tier e 135 ricompense da guadagnare entro la data di scadenza fissata. Il 30% dei ricavi del Pass battaglia andrà a supportare il montepremi del Six Invitational 2021, fino a un massimo di tre milioni di dollari.

Il Six Invitational 2021 di Rainbow Six Siege rappresenta l’apice della stagione competitiva di Rainbow Six Siege e si terrà dal 9 al 21 febbraio, con la partecipazione delle migliori squadre al mondo. Quest’anno ci saranno 20 team, che gareggeranno in LAN a Parigi, in Francia. La competizione seguirà rigorose misure sanitarie, in linea con le indicazioni delle organizzazioni sanitarie e le autorità locali, e per motivi di sicurezza, il pubblico non potrà partecipare. I fan potranno comunque connettersi digitalmente su Twitch e YouTube per assistere ai match e scoprire il futuro di Siege attraverso una serie di panel con gli sviluppatori