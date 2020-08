Rainbow Six Siege: Sam Fisher in arrivo con la Stagione 3? Ecco un nuovo teaser

Tom Clancy's Rainbow Six Siege è arrivato al quinto anno di vita e si appresta ad inaugurare la Stagione 3. Stando agli ultimi rumor i nuovi contenuti prenderanno il titolo di Operation Shadow Legacy e introdurranno un personaggio molto caro ai fan di Splinter Cell.

I nuovi leak sulla Stagione 3 di Rainbow Six Siege provengono dall'utente Twitter R6leaks1 e anticipano una piccola parte dei nuovi contenuti. Stando ai rumor la prossima stagione prenderà il titolo di Operation Shadow Legacy e introdurrà un agente inedito noto come Zero, personaggio immediatamente riconoscibile come Sam Fisher. Come prova il leaker ha fornito un breve teaser (personalizzato con i loghi del Dedsec che però non hanno alcun collegamento con il filmato) che mostra il tipico visore notturno con tre lenti. Il video presenta anche una battuta che recita "dovresti saperne di più, prima di farmi fuori" per poi concludere "consideralo come un momento di insegnamento".

Sebbene il video sembri di buona qualità a tal punto da risultare credibile, vi invitiamo come sempre a prendere questa informazione con le pinze. Ubisoft infatti non ha ancora confermato formalmente l'arrivo della Stagione 3. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che RS6 Gold Edition è gratis con l'acquisto di una GPU NVIDIA RTX.