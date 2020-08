Rainbow Six Siege: Sam Fisher sarà l'operatore di Operation Shadow Legacy

Nel corso della serata è arrivato da Ubisoft l'annuncio ufficiale della prossima espansione gratuita dell'anno 5 Tom Clancy's Rainbow Six Siege, ovvero Operation Shadow Legacy.

L'azienda francese ha infatti pubblicato un filmato che mostra l'arrivo di Sam "Zero" Fisher nello sparatutto tattico in prima persona, dal momento che sarà proprio l'agente protagonista della serie Splinter Cell ad essere il prossimo personaggio giocabile. Come emerge dalla descrizione di Zero sul sito ufficiale, il Sam Fisher che andremo ad utilizzare è più anziano di quello visto in Splinter Cell e sembra aver trascorso un lungo periodo di tempo in Virginia lavorando come istruttore. Purtroppo non sappiamo quali saranno i gadget e le armi che si potranno utilizzare vestendo i panni di Sam, ma dalle poche informazioni disponibili sul sito sembrerebbe che il nuovo operatore possa essere utilizzato sia come attaccante che come difensore.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al trailer d'annuncio in attesa della diretta sul canale Twitch di R6 Siege che verrà trasmessa domenica 16 agosto alle ore 19:00 italiane, durante la quale verranno ufficialmente svelati tutti i dettagli di Operation Shadow Legacy.

Avete già provato il nuovo evento Protocollo M.U.T.E. di Rainbow Six Siege?