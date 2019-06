Rainbow Six Siege scandalo match fixing: arriva il ruling definitivo di ESL

Alcuni giorni fa vi abbiamo riportato dello scandalo match fixing che sarebbe avvenuto durante la stagione IX della Pro League nella regione LATAM tra i FaZe Clan e i Black Dragons.

L'ex analyst dei Black Dragons Thiago “Thyy” Nycézio avrebbe affermato che il giocatore Juninho “GdNN1” Nunes aveva raggiunto un accordo con Ronaldo “ion” Osawa, un ex giocatore dei Black Dragons, per il biscottone della partita dello scorso 10 aprile.

Dopo molte speculazioni, è arrivato il ruling di ESL: l'organizer ha annunciato la colpevolezza dei Black Dragons per comportamento antisportivo. Come conseguenza della sentenza, i Black Dragons hanno ricevuto due punti di penalità, uno per non essere stati in grado di presentarsi nei tempi concordati per la partita e l'altro per aver causato intenzionalmente problemi di connettività, che li hanno costretti a rinunciare intenzionalmente alla partita incriminata.

Problemi di connettività e interruzioni di corrente avevano infatti impedito ai Black Dragons di finire la partita, dando ai loro avversari la vittoria per 7-0 a tavolino. A sostegno delle accuse sono emerse due registrazioni audio, con presunte prove che sono state anche inviate direttamente a Ubisoft ma il clamore sembra essersi spento velocemente.

La penalità di due punti sembra irrisoria ma invece è un colpo enorme per Black Dragons. Con la penalità la squadra perde il 20% dei premi in denaro guadagnati durante la stagione 9.

Per quanto riguarda FaZe Clan, invece, ESL ha affermato che non è stata trovata alcuna "prova concreta" che confermi che FaZe o i giocatori siano stati coinvolti nell'apparente fix. Almeno una buona notizia per l'organizzazione statunitense che ultimamente non se la sta passando molto bene. La statuizione, comunque, non ha definitivamente smorzato il mormorio internettiano che continua a parlarne e a sostenere la tesi del fixing.