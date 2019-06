Rainbow Six Siege scaricabile e giocabile gratis per tutto il weekend

Rainbow Six Siege, l'iconico sparatutto di Ubisoft Montreal votato al multiplayer cooperativo, potrà essere scaricato e giocato gratuitamente per tutto il weekend, e più precisamente fino alla sera di domenica 9 giugno su PC, PS4 e Xbox One.

A darcene conferma sono gli stessi curatori del sito ufficiale di R6S con un invito esteso a tutti coloro che desiderano capire perchè il titolo riscuote un così grande successo tra gli appassionati di FPS competitivi, tanto da coinvolgere 45 milioni di giocatori e generare ricavi per oltre un miliardo di dollari.

L'annuncio della nuova iniziativa di Ubisoft è accompagnato da un filmato che descrive l'offerta di gioco di Rainbow Six Siege a chi si avvicina solo adesso a questo kolossal sparatutto. Nel trailer, gli sviluppatori canadesi approfondiscono il sistema di combattimento tattico e gli elementi che lo contraddistinguono, focalizzandosi così sull'interazione con l'ambiente distruttibile e i diversi personaggi (gli Operatori) interpretabili dagli utenti.

Di recente, i vertici di Ubisoft Montreal hanno confermato la volontà di supportare a lungo Rainbow Six Siege con aggiornamenti continui che si protrarranno fino alla prossima generazione di console, senza cioè avere dei sequel su PS5 e Xbox Scarlett per non frammentare l'attuale community su PC, PS4 e Xbox One.