Rainbow Six Siege: ecco dove seguire la finale del Six Invitational 2020 del 16 febbraio

Le più grandi squadre della scena internazionale di Rainbow Six Siege si stanno sfidando al Six Invitational 2020, che si sta svolgendo da ieri 14 febbraio nel Place Bell di Montreal, la città natale del gioco. In palio, c'è il titolo di Campione mondiale!

Archiviata la fase a gironi e le prime fasi dei Playoff, sono rimasti in gioco i team TSM e Spacestation Gaming nell'Upper Bracket e Ninjas in Pijamas e BDS Esports nel Lower Bracket. Il verdetto finale verrà proclamato solamente al termine della giornata di domani 16 febbraio, quando andrà in scena la finalissima.

Siamo lieti di annunciare che il canale Twitch di Everyeye ospiterà le finali del Six Invitational 2020 a partire dalle ore 17:30 di domani 16 febbraio fino alle 02:00 del 17 febbraio, quando andrà in scena la premiazione. La trasmissione, chiaramente, andrà in onda anche sul canale Twitch ufficiale di Rainbow Six Italia. A rendere ancor più interessante l'evento, oltre alle sfide dalle quali uscirà vincitrice la squadra più forte del mondo, c'è anche il Panel dedicato all'Anno 5 di Rainbow Six Siege, che si svolgerà alle ore 22:00. La prossima annata dello sparatutto tattico di Ubisoft comincerà con la Stagione Voide Edge, che porterà con sé gli Operatori Onyx e Yana.

