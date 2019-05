Rainbow Six Siege: seguite le finali della Pro League di Milano su Everyeye!

Nel weekend del 18 e 19 maggio, presso il maestoso e iconico Palazzo del Ghiaccio di Milano, si svolgerà la finalissima della nona stagione della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League. Un evento da non perdere, che consacrerà il capoluogo lombardo per un intero fine settimana come capitale mondiale dell’esport.

La competizione vedrà scontrarsi giocatori da Asia-Pacifico, Europa, America Latina e America del Nord per un montepremi da capogiro di 275.000 $. Per l'occasione, ospiteremo l'intero evento sulla home page di Everyeye.it! Le partite si svolgeranno sabato 18 e domenica 19 maggio dalle 13:00 alle 23:00!

Le magnifiche otto squadre qualificate si scontreranno sabato nei quarti finali. FaZe Clan dovrà vedersela con LeStream Esport, mentre Immortals affronterà Evil Geniuses. DarkZero Esports e Team Empire daranno vita probabilmente al match più acceso della giornata, mentre Nora-Rengo si scontrerà con Fnatic. Le squadre vincitrici si affronteranno nel pomeriggio di domenica nelle semifinali, seguite poi dalla finalissima che prenderà il via alle 21:20. Chi vincerà? Vi aspettiamo tra le pagine di Everyeye per scoprirlo assieme!